POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Langenbrettach: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am frühen Freitagmorgen in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommender Lkw bei Langenbrettach ausweichen musste. Der Mann fuhr gegen 2.45 Uhr mit seinem schwarzen Opel aus Öhringen kommend auf der Landesstraße 1088, als er vermutlich aufgrund von Ablenkung in die Mitte der Straße geriet. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Brummifahrer in den Grünstreifen aus und überfuhr dort einen Leitpfosten. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Unfall. Der Opel-Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Kirchardt: Befruchtete Eier in Wald abgelagert - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten in einem Wald bei Kirchardt-Bockschaft etwa 30 befruchtete Eier. Die Vogeleier wurden von einer Frau am Donnerstagabend aufgefunden. Bei einer genaueren Überprüfung konnte sie feststellen, dass diese bereits befruchtet waren. In der jüngeren Vergangenheit wurden in dem Bereich um Berwangen und Kirchardt diverse Tierabfälle entsorgt. Eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen im Wald ist nicht erlaubt. Zeugen die verdächtige Wahrnehmung machen konnten oder gesehen haben, wie jemand Tierabfälle im Wald ablädt, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu wenden.

A6 / Bad Rappenau: Mit Lkw auf Auto aufgefahren

Gegen einen BMW einer 60-Jährigen ist ein Unbekannter mit seinem Lkw am Mittwochabend auf der A6 gefahren. Der Brummifahrer verließ die Autobahn gegen 18.30 Uhr an der Ausfahrt Bad Rappenau bei dem Wechsel der Fahrtstreifen stieß er gegen das Heck des BMW. Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Radfahrer leichtverletzt

Ein 46-Jähriger wurde bei einem Unfall in Heilbronn am Donnerstagabend leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad gegen 19 Uhr durch den Kreisverkehr an der Salzstraße / Gottlieb-Daimler-Straße. Aus der Gottlieb-Daimler-Straße fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Audi in den Kreisverkehr und stieß dort mit dem Radfahrer zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Einen geparkten Mazda hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn beschädigt und ist davongefahren, ohne den Unfall zu melden. Ein 38-Jähriger hatte sein Auto zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 2 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Edisonstraße geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Mann den Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an der Heckstoßstange fest. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Unfallverursache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Neckarsulm: Frontalzusammenstoß mit Radfahrer

Leichte Verletzungen trug ein Radfahrer nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Neckarsulm-Amorbach davon. In der Einmündung der Amorbacher Straße mit der Sonnenhalde kollidierte der 63-jährige Radler gegen 11.30 Uhr mit einem entgegenkommenden Vito einer 29-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Transporter von der Amorbacher Straße nach links in die Sonnenhalde abgebogen und frontal mit dem Mann zusammengestoßen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Widdern: Auf Auto aufgefahren

Eine leicht verletzte Person und circa 2.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls in Widdern am Donnerstagabend. Gegen 17.30 Uhr hielt eine 35-Jährige verkehrsbedingt an, als sie mit ihrem VW Golf von der Möckmühler Straße in eine Parkbucht abbiegen wollte. Ein 30-Jähriger befand sich mit seinem Toyota hinter dem Golf und fuhr auf diesen auf. Die Golf-Lenkerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Obersulm: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am frühen Freitagmorgen verletzte sich ein 56-Jähriger in Obersulm-Willsbach schwer. Der Mann war bei Aufräumarbeiten in einer Gastronomie in der Löwensteiner Straße mit heißem Fett in Kontakt gekommen und hatte sich hierbei verbrannt. Der Mann verständigte selbst seine Vorgesetzten, die dann die Rettungskräfte alarmierten. Der Gastronomiearbeiter wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

A6 / Neckarsulm: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Weil ein Lkw am Donnerstagmittag auf der Autobahn6 zu weit links fuhr, stießen ein Dodge und ein Seat zusammen. Gegen 12 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Dogde Ram auf der mittleren Fahrspur der A6 in Richtung Nürnberg, als an der Anschlussstelle Neckarsulm ein Ford Transit auf die Autobahn auffuhr. Die Person am Steuer des Fords kam bei der Auffahrt auf die Spur des Dodge-Fahrers, welcher nach links auswich und dort mit dem Seat Ibiza einer 23-Jährigen zusammenstieß. Der Ibiza wurde nach links in den Fahrbahnteiler abgewiesen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Lkw fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Autobahnpolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Möckmühl: Auto in Brand geraten

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Donnerstagmittag bei Ruchsen. Eine Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW auf der Landesstraße von Ruchsen in Richtung Widdern unterwegs, als in ihrem Fahrzeug die Warnleuchten angingen und Rauch aus dem Fußraum ausstieg. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Golf brannte komplett aus. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bad Friedrichshall: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in einen Baucontainer in Bad Friedrichshall- Jagstfeld eingebrochen und entwendeten Werkzeug. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am Freitagmorgen knackten die Einbrecher das Schloss des Baucontainers in der Straße "Saline". Sie entwendeten unter anderem eine Motorsäge, einen Stampfer und einen Benzinhammer. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Friedrichshall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

