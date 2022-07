Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Frauen wurden am Freitagabend (01.07.2022) von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die beiden Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren waren gegen 21:00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek, als der Mann seine Hose vor ihnen nach unten zog und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend stieg der Mann in die Stadtbahnlinie U7 in Richtung Hauptbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann hatte dunkle schulterlange Haare, einen Dreitagebart, trug ein buntes Hemd und eine khakifarbene Hose. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

