POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen - 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Pphilippsburg (ots) - Ein betrunkener BMW-Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen in Philippsburg unterwegs und verursachte einen Verkehrsunfall. Der 20-Jährige Fahrer des BMW war gegen 04.20 Uhr auf der Landesstraße 555 von Philippsburg in Richtung Huttenheim unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam er aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung in ...

