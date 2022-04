Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei findet falschen Ausweis

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei stellten bei einer Kontrolle einen gefälschten Ausweis und eine unerlaubte Einreise fest.

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurde ein 24-jähriger montenegrinischer Staatsangehöriger festgestellt. Bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde festgestellt, dass dieser die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengengebiet bereits überschritten hatte. Bei der weiteren Bearbeitung des Falls, wurde bei dem Mann ein totalgefälschter, kroatischer Personalausweis aufgefunden. In der Vernehmung gab er an, diesen in Montenegro erhalten zu haben. Der Mann wurde heute nach Frankreich zurückgebracht und er darf mehrere Jahre nicht mehr nach Deutschland kommen.

