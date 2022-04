Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife deckt Urkundenfälschung auf

Kehl/Karlsruhe (ots)

Gestern Morgen hat eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, eine Urkundenfälschung aufgedeckt. In einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe, wies sich ein 19-jähriger guineischer Staatsangehöriger mit einem falschen guineischen Pass aus. In der polizeilichen Vernehmung sagte er aus, das falsche Dokument in Paris gekauft zu haben. Er stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Da er über 20 Gramm Haschisch bei sich hatte, muss er diesbezüglich mit einer Anzeige rechnen.

