Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Pphilippsburg (ots)

Ein betrunkener BMW-Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen in Philippsburg unterwegs und verursachte einen Verkehrsunfall. Der 20-Jährige Fahrer des BMW war gegen 04.20 Uhr auf der Landesstraße 555 von Philippsburg in Richtung Huttenheim unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam er aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung in Höhe der Einmündung Huttenheim nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die dortige Leitplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,82 Promille. Daraufhin brachten die Beamten den unverletzten 20-Jährigen zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. An der Unfallörtlichkeit und dem BMW entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell