POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hund auf Südtangente verursacht Verkehrschaos und beißt Polizistin

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr in Östringen-Tiefenbach in ein Hotel ein und entwendeten einen Tresor. Über mehrere Stunden hielten sich die Diebe offenbar in dem Hotel in der Straße "Am Kreuzbergsee" auf. Nach dem derzeitigen Stand nutzten die Einbrecher wohl einen Speisewagen, um den Tresor zu einem ...

mehr