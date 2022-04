Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit internationalem Haftbefehl gesucht ++ Gefahrgut auf überladenem Lkw ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ Telefonbetrüger nutzen Computerstimme ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Mit internationalem Haftbefehl gesucht

Glindbusch/A1. Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Dienstagabend einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Gegen 18 Uhr waren die Polizisten auf der Hansalinie A1 auf den VW Golf des 54-Jährigen aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch stellte sich zunächst heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Weitere Überprüfungen in den Auskunftssystemen der Polizei förderten einen Haftbefehl aus Montenegro zu Tage. Demnach steht für den Gesuchten eine Haftstrafe von einem Jahr wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel aus. Bis ein Richter am Mittwoch über seine Auslieferung entscheidet, muss der Festgenommene im Polizeigewahrsam bleiben.

Gefahrgut auf überladenem Lkw

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Sittensen. So ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, hat am Dienstagmittag der 62-jähriger Fahrer eines Lkw beim Transport von Gefahrgut. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen war gegen 12 Uhr in der Stader Straße auf den Lastwagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er rund 1.600 Kilogramm zu viel geladen hatte. Das entsprach einer Überladung von mehr als 20 Prozent. Bei genauer Betrachtung stellte sich dann heraus, dass ein Teil der Ladung aus Gefahrgut bestand. Dafür hätte der 62-Jährige eine ADR-Schulungsbescheinigung haben müssen. Außerdem sind solche Transporte mit orangefarbenen Warntafeln zu kennzeichnen. Entsprechende Beförderungspapiere, Sicherheitshinweise, wichtige Ausrüstungsgegenstände, wie ein geprüfter Feuerlöscher, waren auch nicht an Bord. Die Polizei leitete ein umfängliches Verfahren ein.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Eine 83-jährige Rotenburgerin ist am Dienstagvormittag in einem Einkaufsmarkt an der Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden. Während des Einkaufs war die Seniorin von einer ihr unbekannten Frau auf ihre schöne Halskette angesprochen worden. Den Moment der Ablenkung nutzte vermutlich ein Komplize, um die Handtasche der Frau aus ihrer Gehhilfe zu stehlen. Darin befand sich eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten.

Telefonbetrüger nutzen Computerstimme

Gyhum/Zeven. Unbekannte, vermutlich organisierte Betrüger haben am Dienstag versucht eine 44-jährige Frau aus Gyhum und eine 64-jährige Zevenerin hereinzulegen. In beiden Fällen meldete sich eine Computerstimme am Telefon. In der Ansage hieß es, dass die Angerufenen in eine Straftat verwickelt seien oder ihre ID-Karte im Ausland missbräuchlich benutzt werde. Die beiden Frauen erkannten die Betrugsabsicht und legten schnell auf.

Falsche Polizisten haben keine Chance

Scheeßel. Falsche Polizeibeamte haben am Dienstag bei einem 77-jährigen Scheeßeler und einer 62-jährigen Scheeßelerin angerufen. Um 21 Uhr klingelte das Telefon zunächst bei dem Mann. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und sprach von einem Überfall auf eine ältere Dame. Weiter kam er nicht, denn der 77-Jährige erkannte die Betrugsabsicht und legte auf. Eine halbe Stunde später folgte ein ähnlicher Anruf bei der 62-Jährigen. Diesmal stellte sich der Anrufer als Herr Ernst von der Polizei vor. Er fragte nach Bargeld und Schmuck und auch nach einem Bankschließfach. Auch in diesem Fall erkannte die Angerufene die böse Absicht und beendete das Gespräch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell