Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Anrufe von falschen Polizeibeamten ++ Vandalismus an Grundschule ++ Alkoholfahrt gestoppt ++ Warnung vor gemeiner Betrugsmasche ++ Geld aus Geschäft gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Zeven. In den Ortschaften Elsdorf und Heeslingen kam es am Donnerstagvormittag zu Anrufen von falschen Polizeibeamten bei einer 74-jährigen Frau und einem 67-jährigen Mann. In beiden Fällen äußerten die falschen Polizeibeamten, dass Straftäter in der Nachbarschaft festgenommen worden seien. Die Täter hätten einen Zettel mit den Daten der 74-Jährigen und des 67-Jährigen bei sich gehabt. Die Angerufenen fielen nicht auf die Betrugsmasche hinein und beendeten das Gespräch, sodass es zu keinem Schaden kam.

Vandalismus an Grundschule

Ahausen. In dem Zeitraum von Mittwoch, den 13. April bis Donnerstag, den 14. April kam es auf dem Gelände der Grundschule im Verdener Weg zu Beschädigungen an einem Bewegungsmelder der Turnhalle. Weiterhin wurden mehrere Verglasungen beschmiert und der Schulhof unter anderem mit Scherben beschmutzt. Zeugen, die Angaben zu Personen oder zum Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Alkoholfahrt gestoppt

Sittensen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen kontrollierte am Donnerstagabend einen 43-jährigen Mann, der mit seinem Opel die K139 in Richtung Sittensen befuhr. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest zeigte, dass sie den richtigen Riecher hatten. Das Messgerät zeigte einen Wert von über 1,9 Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Warnung vor gemeiner Betrugsmasche

Heeslingen. Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 65-jährige Frau einen Anruf mit unterdrückter Telefonnummer. Es meldete sich eine männliche Person, die sich als vermeintlicher Sohn der 65-Jährigen ausgab. Dieser äußerte, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe und sich jetzt bei der Polizei befände. Im Anschluss wurde das Telefonat an einen falschen Polizisten weitergegeben. Dieser versuchte persönliche Daten der 65-Jährigen zu erfragen. Glücklicherweise erkannte sie den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Erfahrungsgemäß wäre es im nächsten Schritt zu einer Geldforderung gekommen. Einige Stunden zuvor ereignete sich in Fintel ein Vorfall mit nahezu identischer Vorgehensweise.

Geld aus Geschäft gestohlen

Rotenburg. In der Nacht zu Donnerstag gelangte eine bisher unbekannte Person über eine leerstehende Wohnung in die Verkaufsräume eines Geschäftes in der Brauerstraße. Dort entwendete sie Bargeld in Höhe von über zweieinhalbtausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell