Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Technischer Defekt an Radlader+++Mit Roller gestürzt+++Pedelec-Fahrer übersehen

Rotenburg (ots)

Technischer Defekt an Radlader

Scheeßel. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Gemeindestraße in Bult ein Radlader in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand an der Arbeitsmaschine Totalschaden. Zudem wurde die Fahrbahndecke durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte bei über 15000 Euro liegen.

Mit Roller gestürzt

Lengenbostel. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte am frühen Dienstagabend eine 22-jährige Motorradfahrerin in der Stader Straße in Lengenbostel. Gegen 18.20 Uhr befuhr die junge Bikerin mit ihrem Piaggio Roller die Landesstraße 130 in Richtung Stade. Beim Abbremsen am Ende einer Fahrzeugschlange verlor sie die Kontrolle über ihr Kraftrad und stürzte. Die Harsefelderin wurde mit leichten Verletzungen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Pedelec-Fahrer übersehen

Bremervörde. Eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am vergangenen Dienstag gegen 10.40 Uhr an der Grundstücksausfahrt des Klärwerks in Bremervörde. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte beim Verlassen des Klärwerksgeländes einen sich auf dem Weidenweg von rechts nähernden Pedelec-Fahrer übersehen. Bei der Kollision stürzte der 71-Jährige und musste mit seinen Verletzungen in das Oste-Med-Klinikum verbracht werden.

