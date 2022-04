POL-ROW: ++Handtasche aus Pkw gestohlen++Verkehrsunfälle auf der A1++Unbekannte hebeln Wohnwagen auf++Schwerer Verkehrsunfall auf der B 440++Einfamilienhaus gerät in Brand - vermutlich technischer Defekt

Polizeiinspektion Rotenburg

Zeven.In den Mittagsstunden des Ostermontags schlagen unbekannte Diebe die Beifahrerscheibe eines im Westring geparkten Seats ein. Aus dem Fahrzeug wird eine Handtasche samt Portemonnaie entwendet. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen liegenzulassen

Heidenau.Am Ostermontag ereigneten sich auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Hamburg zwei Verkehrsunfälle. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 53jähriger Mazdafahrer auf einen abbremsenden Kia einer 34jährigen Fahrerin auf. Es blieb jedoch bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen. In dem Stau, der sich durch diesen Unfall gebildet hat, fuhr ein 36jähriger Pkw Fahrer auf das Fahrzeug eines 47jährigen auf. Dieser Pkw wurde auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Die beiden Fahrzeugführer der ersten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bothel.Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten unbekannte Täter einen zum Lagerraum umfunktionierten Wohnwagen auf. Aus diesem wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwedet. Die Polizei schätzt den Wert der gestohlenen Gegenstände auf ca. 2500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Kirchwalsede.Am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr übersah ein 22jähriger Smart-Fahrer im Kreuzungsbereich der B 440 und der Kreisstraße Richtung Riekenbostel den vorfahrtberechtigten Pkw einer 26jährigen Visselhövederin. Durch den Aufprall wurde der Smart von der Fahrbahn auf ein Feld geschleudert. Alle vier Insassen des Smart ForFour werden zum Teil schwer verletzt. Auch die Visselhövederin wird schwer verletzt. Die Bundesstraße musste zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Zeven.Am Ostersamstag gegen 13.30 Uhr wird der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Im Neuen Kampe gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Wintergarten, sowie ein Anbau und der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Gebäudeschaden wird auf 300000 Euro geschätzt.

