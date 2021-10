Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug landet im Grünstreifen auf Dach

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen kurz nach 18.00 Uhr kam es auf der K4256 zwischen Nußloch und Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Pkw-Führer von Nußloch in Richtung Walldorf unterwegs und verlor auf Höhe des Raket-Centers aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überschlug er sich und landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen. Die Unfallaufnahme dauert zum Berichtszeitpunkt noch an. Der Rettungsdienst ist ebenfalls im Einsatz. Ob und wieviele Verletzte es gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell