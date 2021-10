Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Autobahnkreuz Walldorf, Gemarkung St. Leon-Rot: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss versucht vor Polizei zu flüchten und gefährdet Andere -weitere Geschädigte gesucht

A6, Autobahnkreuz Walldorf, Gemarkung St. Leon-Rot (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr sollte ein 32-jähriger Opel-Fahrer durch Beamte der Autobahn-Fahndung Walldorf am Autobahnkreuz Walldorf einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Der Mann folgte dem Streifenwagen zunächst, entschied sich jedoch kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf eine Vollbremsung einzulegen, um vor den Beamten zu flüchten. Dabei gefährdete er einen LKW-Fahrer, welcher zur Vermeidung eines Unfalls ebenfalls stark abbremsen musste. Inwiefern weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Nachdem der Mann die Ausweglosigkeit seines Fluchtversuchs erkannt hatte, stellte er sich der Kontrolle. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er Angst vor den Konsequenzen gehabt hätte, da er über keinen Führerschein verfügt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten nicht nur feststellen, dass der Mann noch nie einen Führerschein besaß, sondern auch, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetaminen stand und eine geringe Menge davon in einem Glasbehältnis mit sich führte. Darüber hinaus hatte der Mann an seinem Opel Kennzeichen angebracht, welche ursprünglich auf einen Ford ausgegeben waren. Für den 32-Jährigen war daher die Weiterfahrt mit dem Opel beendet. Aufgrund der Drogenbeeinflussung musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes, Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Drogenbeeinflussung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer durch das Bremsmanöver des 32-Jährigen gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf unter 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

