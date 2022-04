Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Taschendiebstahl im Discounter ++ Unfall durch Alkoholeinfluss ++ Steinewerfer auf Autobahnbrücke - Polizei sucht Zeugen ++ Ohne Führerschein aber mit Diebesgut unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl im Discounter

Bremervörde - Um die Mittagszeit wurde einem 74-Jährigen am 14.04.2022 während des Einkaufens bei einem Discounter in der Wesermünder Straße die Geldbörse geklaut. Erst im Kassenbereich fiel dem lebensälteren Herren auf, dass die Geldbörse mit Bargeld und diversen Personaldokumenten nicht mehr in seiner Jackentasche sei. Die Polizei Bremervörde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Bremervörde - Auf der Wesermünder Straße in der Bremervörder Innenstadt stoppte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bremervörde am 14.04.2022 eine 62-Jährige Autofahrerin. Diese war mit ihrem Skoda Roomster gegen 19:15 Uhr mit sehr auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße unterwegs. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Beamten des Kommissariats Bremervörde die Dame feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass die Dame mit weit mehr als 2 Promille im Straßenverkehr unterwegs gewesen ist. Die Fahrt war für sie beendet und sie musste auf der Dienststelle eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall durch Wild - Ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gyhum - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in den Morgenstunden des 14.04.2022. Gegen 04:30 Uhr befuhren ein 24-Jähriger Rotenburger und ein 18-Jähriger Scheeßeler mit ihren Autos hintereinander die Bundesstraße 71. In Höhe der Örtlichkeit Sick überholt der 18-Jährige Scheeßeler mit seinem Toyota RAV 4 den vor ihm fahrenden Opel Insignia des 24-Jährigen Scheeßelers und schert vor diesem wieder ein. Aufgrund von plötzlichem Wildwechsel auf der Fahrbahn muss der Fahrer des Toyota sein Auto abbremsen. Der nun hinter ihm fahrende 24-Jährige bemerkt dieses zu spät und kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahranfänger des Toyota wird durch den Aufprall leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte des Polizeikommissariats Zeven wird festgestellt, dass der 24-Jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss steht. Ihm musste im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen werden. Weiterfahren durfte er nicht und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinewerfer auf Autobahnbrücke - Polizei sucht Zeugen

Hollenstedt - Auf der Bundesautobahn 1 kam es in den Abendstunden des 14.04.2022 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen 19:15 Uhr warfen der oder die bislang unbekannten Täter einen oder mehrere Gegenstände von der Autobahnbrücke. Der Audi eines in Richtung Bremen fahrenden, 70-Jährigen Verkehrsteilnehmers wurde von einem der Gegenstände erfasst und am Dach des Autos entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnpolizei Sittensen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04282-594140

Ohne Führerschein aber mit Diebesgut unterwegs

Sittensen - Auf der Bundesautobahn 1 stellten Beamte der Polizei Sittensen am 14.04.2022 gegen 19:30 Uhr einen Seat LEON mit Winsen/Luher Kennzeichen in Fahrtrichtung Hamburg fest, welcher mit zwei georgischen Staatsbürgern besetzt war. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 24-Jährige Fahrer des Autos nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B ist. Ebenfalls wurde im PKW eine Vielzahl an verschlossenen alkoholischen Getränken, original verpackten Hygienemitteln und Tabak aufgefunden. Was die Herkunft der Gegenstände angeht, verwickelten sich die Beiden derart in Widersprüche, dass letztlich ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls eingeleitet und die Gegenstände beschlagnahmt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell