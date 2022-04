POL-ROW: Mutter und Sohn verletzt - Zeugen gesucht

Rotenburg (ots) - Erneuter Einbruch in Modegeschäft Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter erneut Zutritt zu einem Modegeschäft in der Rotenburger Innenstadt. Sie gelangten durch ein Fenster in das Geschäft, welches aufgrund der Vortat in der vergangenen Woche noch nicht ...

mehr