POL-ROW: ++ Erneuter Einbruch in Modegeschäft ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der B440 ++ Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug ++ Diebstähle von Katalysatoren ++

Rotenburg (ots)

Erneuter Einbruch in Modegeschäft

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter erneut Zutritt zu einem Modegeschäft in der Rotenburger Innenstadt. Sie gelangten durch ein Fenster in das Geschäft, welches aufgrund der Vortat in der vergangenen Woche noch nicht erneuert wurde. Dort erbeuteten sie 23 Jacken und mehrere Sweatshirts. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf beinahe viertausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B440

Hemsbünde. Am frühen Dienstagabend kam es auf der Bundesstraße 440 in Richtung Rotenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Audi nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Die 24-Jährige sowie ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Alle Personen wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste für die Verkehrsunfallaufnahme beidseitig gesperrt werden.

Vandalismus an Zevener Schule

Zeven. In der Kanalstraße kam es am Dienstagabend zu Vandalismus an einer dortigen Schule. Bisher unbekannte Personen kletterten auf das Dach des Gebäudes und schlugen die Oberlichter ein. Durch die kaputten Fenster gelangten sie in das Innere der Schule und verließen diese im Anschluss wieder durch eine Fluchttür. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf fünfhundert Euro.

Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Sittensen. Am Dienstagmorgen wurde eine 69-jährige Frau von einer ihr unbekannten Nummer angeschrieben. Die Person hinter der Nummer gab sich als ihr Sohn aus, der dreitausend Euro benötigte. Daraufhin begab sich die 69-Jährige zu einer Zevener Bank in die Stader Straße, um einen geringeren Geldbetrag an ihren vermeintlichen Sohn zu überweisen. Dort schrillten bei einer Mitarbeiterin alle Alarmglocken. Sie erkannte die Betrugsmasche und informierte die Sittensener Polizei, sodass es zu keinem Schaden kam.

Gefälschte Elektronikgeräte beschlagnahmt

Tiste/A1. Die Rotenburger Verfügungseinheit kontrollierte am Dienstagabend einen Ford Focus, der auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Polizeibeamten den richtigen Riecher hatten. Die drei männlichen Fahrzeuginsassen transportierten in ihrem Fahrzeug Fälschungen von hochpreisigen Elektronikgeräten. Diese wurden im Anschluss beschlagnahmt.

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Bötersen. Am frühen Mittwochmorgen haben bisher Unbekannte gegen 2 Uhr versucht, in ein Geschäftsgebäude in der Straße Am Weißen Berge einzubrechen. Diese wurden vermutlich gestört, sodass es zu keinem Diebesgut kam. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

22-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Bremervörde. Auf der Stader Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Skoda nach links in die Gnattenbergstraße abbiegen. Der hinter ihm fahrende 22-Jährige erkannte das Vorhaben zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Diebstähle von Katalysatoren

Rotenburg. Im Rotenburger und Zevener Stadtgebiet haben bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen gestohlen. Am Montagmorgen parkte eine 25-Jährige ihren Audi am Rotenburger Bahnhof. Als sie am Abend mit ihrem Fahrzeug wieder losfuhr, bemerkte sie die unüblichen Geräusche ihres Audis. Der Besuch einer Werkstatt ergab, dass die Katalysatoren entfernt wurden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei über zweitausend Euro. Am Dienstag parkte ein Fahrzeugführer seinen VW ebenfalls am Rotenburger Bahnhof und ein weiterer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Zevener Geschäftsgebäudes in der Gerhard-Liesegang-Straße. Als sie einige Stunden später zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass auch die Katalysatoren ihrer Fahrzeuge gestohlen wurden.

