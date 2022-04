Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen ++ Zwei Verletzte nach Auffahrunfall ++ Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen ++ Verletzte Frau durch Spurwechsler ++

Rotenburg (ots)

Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Im Zeitraum von Freitag, den 1. April bis Mittwoch, den 6. April wurden durch eine bisher unbekannte Person zwei Autoreifen eines schwarzen Toyota Auris zerstochen. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Straße Middelweg. Jetzt sucht die Polizei Bremervörde nach Zeugen, die Angaben zu Personen oder zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Tarmstedt. Auf der Bremer Landstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 17-jährige Fahranfängerin befand sich gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Mercedes und wollte nach links auf die Eichenstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste die 17-Jährige den Mercedes anhalten. Ein hinter ihnen fahrender 54-Jähriger übersah das Vorhaben zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahranfängerin und der 54-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Rotenburg. Drei bislang unbekannte männliche Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch die Kennzeichen eines Ford Focus, welcher neben einem Privatgrundstück in Unterstedt abgestellt war. Die gestohlenen Kennzeichen brachten sie an einem Opel an und fuhren mit diesem zu einer Tankstelle in die Mühlenstraße. Dort betankten die Täter das Fahrzeug und flüchteten ohne die Rechnung zu begleichen.

Verletzte Frau durch Spurwechsler

Rotenburg. Eine 28-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wollte in ihrem Ford Fiesta auf der Bahnhofsstraße der rechten Fahrbahn folgen und bei grün über die Ampel fahren. Auf der Fahrbahn links neben ihr, hielt ein 20-Jähriger in seinem VW Sharan, weil die Ampel rot für ihn zeigte. Dieser wechselte unvermittelt auf die rechte Fahrbahn, wo er mit der 28-jährigen Geradeausfahrerin zusammenstieß. Durch den Aufprall musste die 28-Jährige verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf siebentausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell