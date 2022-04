Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Frau verunglückt mit Elektroroller ++ Auffahrunfall mit Folgen ++ Vandalen beschädigen Omnibus ++

Rotenburg (ots)

Junge Frau verunglückt mit Elektroroller

Rüspel. Am Samstagnachmittag ist eine 27-jährige Frau bei einer Probefahrt mit einem Elektroroller auf der Kreisstraße 130 zwischen Rüspel und Poitzendorf verunglückt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam sie gegen 17 Uhr mit dem Elektro-Zweirad von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Auffahrunfall mit Folgen

Bartelsdorf. Bei einem Auffahrunfall auf der K 224 zwischen Veersebrück und Bartelsdorf ist am Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Mann verletzt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer war gegen 17 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße in Richtung Bartelsdorf unterwegs. Vermutlich erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Fiat Ducato verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Der Fahrer im Transporter zog sich eine leichte Verletzungen am Kopf zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Vandalen beschädigen Omnibus

Brockel. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Verlängerung des Birkenwegs den Omnibus eines Reiseunternehmens beschädigt. Das Fahrzeug stand am Wochenende etwa 200 Meter außerhalb der Ortschaft. Die Täter schlugen eine Scheibe komplett ein und zerkratzten eine weitere. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund dreitausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

