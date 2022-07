Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (01.07.2022) einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Königstraße Waren im Wert von zirka 60 Euro entwendet zu haben. Der 16-Jährige steckte gegen 16:20 Uhr die Ware in seine Hosentasche und passierte die Kasse ohne zu bezahlen. Als er von zwei Sicherheitsmitarbeitern im Alter von 44 und 52 Jahren am Rucksack festgehalten werden sollte, riss der Trageriemen und er konnte zunächst flüchten, nachdem er den 52-Jährigen gewaltsam zur Seite gestoßen hatte. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter konnten den Jugendlichen einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wobei der 44-Jährige noch durch einen Schlag mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen wurde. Der 16-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

