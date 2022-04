Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl aus Supermarkt - wer kann Hinweise zu Tätern geben?

Warendorf (ots)

Zigaretten in dreistelligem Wert sind am Donnerstag (28.04.2022, 18.45 Uhr) aus einem Supermarkt in Ahlen gestohlen worden.

Einer von zwei Tätern lenkte eine Mitarbeiterin ab und verwickelte sie in ein Gespräch, zeitgleich stahl ein zweiter Täter mehrere Zigarettenschachteln. Eine weitere Mitarbeiterin des Ladens am Kleiwellenfeld bemerkte den Diebstahl und machte ihre Kollegin laut darauf aufmerksam. Die beiden Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: circa 1.70 Meter groß, trug eine dunkle Kappe, Jacke und Weste, war schlank, südländischen Phänotyps und ungefähr 25 Jahre alt.

2. Tatverdächtiger: circa 30 Jahre alt, korpulentere Statur, 1.65 Meter groß, hatte braune Haare, trug eine dunkle Kappe und ein blaues T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell