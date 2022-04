POL-WAF: Ahlen. Junge auf E-Scooter bei Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwoch (27.04.2022, 20.08 Uhr) eine 30-jährige Frau in Sendenhorst leicht verletzt worden. Die Ahlenerin war mit ihrem Pkw auf der L 586 Richtung Tönnishäuschen unterwegs und plante rechts auf die K 4 abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 26-jähriger Münsteraner in seinem Auto in gleicher Fahrtrichtung, bemerkte allerdings zu spät, dass die 30-Jährige abbog. Trotz ...

