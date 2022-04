POL-WAF: Ahlen. Erst trunken Rad gefahren, dann randaliert

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Audi ist am Mittwoch (27.04.2022) in Warendorf angefahren und beschädigt worden. Das Auto war zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr an der Straße Flintruper Ring geparkt. Der Unbekannte fuhr vermutlich gegen das Auto, beschädigte es vorne links und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

