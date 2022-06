Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Firmeneinbrecher unterwegs

Tuttlingen (ots)

Zwei Einbruchsversuche in der Nacht zum Donnerstag gehen vermutlich auf das Konto ein und desselben Einbrechers. Bei einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße wurde versucht, die integrierte Tür des Rolltors zum Wareneingang mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Versuch misslang, zurück blieb aber ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. In der Dr. Karl-Storz-Straße ein ähnliches Bild. Dort hat der Unbekannte eine Kellerfensterscheibe an der Gebäuderückseite eines Glashandels eingeschlagen. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Täter nicht ins Gebäude einstieg. Der Schaden am Fenster dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell