Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Rollerfahrer im Kreisverkehr touchiert

Oberndorf-Bochingen (ots)

Zu einem Unfall im Kreisverkehr in der Balinger Straße ist es am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr gekommen. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer war mit seinem SUV vom Industriegebiet Rankäcker in den Kreisverkehr eingefahren, obwohl dort der 56-jährige Rollerfahrer unterwegs war und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß stürzte der Honda-Roller-Fahrer und verletzte sich leicht. An dem Zweirad liefen geringe Mengen Betriebsstoffe aus. Die Höhe des Schadens an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell