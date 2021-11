Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungstüren verwechselt?

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise in der Tür geirrt, hat sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet. Als die 19-jährige Wohnungsinhaberin nachts nach Hause kam, stand ihre Wohnungstür offen. An der Tür stellte sie Beschädigungen fest. In ihrer Wohnung war alles unverändert. Der Verdacht: Ein Nachbar könnte vor ihr alkoholisiert nach Hause gekommen sein und sich schlicht in der Tür geirrt haben. Vermutlich ohne größeren Kraftaufwand ließ sich die Tür zur Wohnung der 19-Jährigen aufdrücken. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |erf

