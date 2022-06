Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Zwei Verletzte bei Unfall

Sulz (ots)

Bei einem Unfall im Gewerbegebiet Neckarwiesen am Mittwochnachmittag sind zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin bog gegen 17.30 Uhr von der Straße "Canalwiesen" in die Rottweiler Straße ein und prallte dort gegen den Audi eines 21-Jährigen am Steuer, der Vorfahrt hatte. Sein 23-jähriger Beifahrer und ein 18-jähriger weiterer Insasse im Audi wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Autos beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

