Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum (08.06.2022)

Brigachtal (ots)

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5712 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Fahrer eines Mercedes der A-Klasse war gegen 16 Uhr auf der K 5712 von Tannheim in Richtung Brigachtal-Unterauchen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Bäume und einen Leitpfosten ehe es frontal mit einem Baum kollidierte und im Straßengraben liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den alleine im Wagen befindlichen verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

