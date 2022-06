Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Traktor stößt mit Auto zusammen (08.06.2022)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto ist es am Mittwochnachmittag auf dem Stockwaldtalweg gekommen. Ein 51 Jahre alter Mann fuhr mit einem Traktor mit Viehanhänger in dem er eine Kuh transportierte, auf dem Stockwaldtalweg in Richtung der Straße "An der Halde". Dabei stieß der Traktor mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Tiguan einer 31-jährigen Frau zusammen. Durch die Kollision fiel der Traktor auf die rechte Seite. Beide Fahrer verletzten sich. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Die 58-jähroge Beifahrerin des VWs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Traktor in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell