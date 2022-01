Polizei Mettmann

POL-ME: Gegen Mauer gefahren und geflüchtet - Mettmann - 2201045

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagabend (7. Januar 2022) gegen 17.30 Uhr in Mettmann gegen eine Mauer gefahren. Wer letztendlich für den Unfall verantwortlich ist, ist aufgrund widersprüchlicher Aussagen am Unfallort bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Der Fahrer eines grauen 3er BMW ist am Freitagabend vermutlich wegen einer Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn der Bergstraße in Fahrtrichtung Mettmann Stadtwald abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde, die Mauer wurde ebenfalls beschädigt. Vor Ort hielt sich Zeugenangaben zufolge zunächst ein 26-jähriger Mettmanner an dem verunfallten Fahrzeug auf, der angab, dass sein 19-jähriger Bruder das Fahrzeug geführt habe.

Der 19-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Anschließend entfernte sich auch der 26-Jährige vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten vom Unfallort und kehrte später während der Unfallaufnahme wieder zurück. Sowohl der 19-Jährige, der später ebenfalls zum Unfallort zurückkehrte, als auch der 26-Jährige gaben gegenüber den Beamten an, dass sie das Fahrzeug gefahren hätten.

Die vor Ort durchgeführten Atemalkoholtests verliefen bei beiden potenziellen Fahrern negativ. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei in Mettmann fragt: Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet und kann Angaben dazu machen, wer den 3er BMW gefahren hat? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter der Nummer 02104 982-6250 entgegen.

