Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, gg. 13.30 Uhr mit seinem VW Passat die B 34 von der A 81 kommend und bog an der Einmündung rechts auf die L 190 in Richtung Gailingen ab. Zu diesem Zeitpunkt bog ein bislang unbekannter Lenker eines roten Fahrzeuges von dem neben der B 33 verlaufenden Landwirtschaftsweg unter Missachtung der Vorfahrt auf die L 190 ein. Um eine Kollision zu verhindern, musste der vorfahrtsberechtigte Passatfahrer ausweichen und überfuhr die dort befindliche Verkehrsinsel. Dabei wurden die Ölwanne und der Unterboden beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Zeugen sollten sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel.-Nr.: 07733/99600 in Verbindung setzen.

