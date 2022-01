Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Überholen Mitarbeiter der Kreislauf- und Abfallwirtschaft verletzt und geflüchtet

Bad Gandersheim (ots)

Am 27.01.2022, gegen 09:45 Uhr, verrichteten Mitarbeiter der Kreislauf- und Abfallwirtschaft des Landkreises Northeim ihre Tätigkeit in der Bismarckstraße im Ortskern von Bad Gandersheim. Ein Verkehrsteilnehmer überholte das kurzzeitig haltende Abfallsammelfahrzeug in Höhe der Hausnummer 39 ohne genügend Seitenabstand und touchierte das Fahrzeug sowie die Hand eines Mitarbeiters, welcher sich auf dem hinteren linken Tritt befand. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt mit einem türkisfarbene VW Touran unbeirrt fort. Die Hand des Mitarbeiters wurde durch den Zusammenstoß verletzt. An dem Abfallsammelfahrzeug entstand kein Schaden. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurden Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht sowie einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Ge)

