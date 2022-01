Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Widerstand und Beleidigung

Northeim (ots)

Northeim, Tschaikowskistraße, Donnerstag, 27.01.2022, 08.30 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Bei Blutentnahme Widerstand geleistet und die Beamt*innen beleidigt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamt*innen der Polizei Northeim am Donnerstagmorgen einen 37-jährigen Northeimer mit einem Pkw Daimler Chrysler in der Tschaikowskistraße in Northeim angehalten und kontrolliert. Den Beamt*innen fielen neurologische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer auf, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind.

Ein in der Dienststelle der Polizei Northeim durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv und bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde zunehmend aggressiver gegenüber den Beamt*innen, bei der anschließenden Blutentnahme leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamt*innen.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sowohl der 37-jährige Northeimer als auch die Polizeibeamt*innen wurden nicht verletzt.

