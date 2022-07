Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen erpresst und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag (02.07.2022) zunächst bedroht und dann seiner Barschaft beraubt. Der 17-Jährige war gegen 00:30 Uhr in der Tübinger Straße kurz vor dem Rotebühlplatz unterwegs, als er von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe angesprochen und unter Drohung von Gewalt zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert wurde. Der 17-Jährige händigte daraufhin sein Bargeld in Höhe von sieben Euro an die Gruppe aus, woraufhin diese sich in Richtung Königstraße entfernte. Der Geschädigte konnte die Personen wie folgt beschreiben: alle etwa 18-20 Jahre alt, zirka 180 cm groß, einer trug eine schwarze Moncler-Weste und einer hatte einen Oberlippenbart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell