Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bergung eines ausgebrannten LKW-Aufliegers auf der BAB 24 dauert an (Ergänzungsmeldung)

Bandenitz/Stolpe (ots)

Die Bergung eines mit Papierballen beladenen LKW-Aufliegers auf der BAB 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin dauert weiterhin an. Am Mittwochmorgen war das Fahrzeug zwischen Bandenitz und Wöbbelin vermutlich wegen eines Defekts an der Bremse in Brand geraten. Der 33-jährige polnische LKW-Fahrer hatte die Zugmaschine noch rechtzeitig vom brennenden Anhänger lösen und sich in Sicherheit bringen können. Anschließend brannte der Anhänger aus. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten gestalten sich wegen vorhandener Glutnester in den Papierballen schwierig. Deshalb ist noch unklar, wie lange die Vollsperrung der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin andauern wird. Zwischenzeitlich konnte ein mehrere Kilometer langer Stau, der sich hinter dem brennenden Fahrzeug gebildet hatte, aufgelöst werden. Die Fahrzeuge wurden nach den Löscharbeiten an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Berlin wird derzeit über die B 321 nach Pritzier und dann über die B 5 und die Landesstraße 072 über Weselstorf und Wöbbelin umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell