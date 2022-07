POL-ESW: Verfolgungsfahrt zwischen Hessen und Thüringen

Polizei Eschwege

Um 00:14 Uhr beabsichtigte vergangene Nacht eine Polizeistreife der Polizeistation Sontra in Herleshausen einen älteren weißen Kastenwagen anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte fuhr er so, dass der Streifenwagen nicht gefahrlos vorbeifahren konnte. Zudem ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale. Unter diesen Bedingungen führte die Flucht nach Hörschel in Thüringen und wieder zurück nach Herleshausen auf hessisches Gebiet.

Kennzeichen auf Polo zugelassen

Parallel dazu wurden auch die Polizeikräfte in Thüringen über die Verfolgungsfahrt informiert. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab zudem, dass dieses nicht für den weißen Kastenwagen ausgegeben wurde, sondern auf einen VW Polo zugelassen ist.

Verstärkung aus Thüringen angefordert

Im Laufe der Verfolgungsfahrt ging es zwischen Lauchröden, Göringen, Herleshausen und Wommen teilweise auch durch Feldgemarkungen zwischen Hessen und Thüringen hin und her. Zwischenzeitlich waren auch Streifenwagen aus Thüringen an der Verfolgung beteiligt und es gelang dann das Fahrzeug in einem Feldweg in Richtung Göringen (Thüringen) gefahrlos zu stoppen und den Fahrer vorläufig festzunehmen.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Lauchröden, der angab keinen Führerschein zu besitzen. Des Weiteren befand sich noch ein 24-Jähriger aus Thüringen im Fahrzeug, der nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen wurde. Die weitere Überprüfung des 33-jährigen Fahrers auf Alkohol verlief negativ, jedoch positiv auf Kokain und Amphetamine. Bei der vorläufigen Festnahme gab er an, gesundheitliche Probleme zu haben, so dass er unter polizeilicher Begleitung in das Krankenhaus gebracht wurde.

Der Kastenwagen wurde sichergestellt; diesbezüglich erwarten den 33-Jährigen noch Verfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Aufgrund des positiven Drogentests wurde eine Blutentnahme angeordnet.

