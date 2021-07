POL-GOE: Abschied nach 43 Jahren: Leiter des Polizeikommissariats Bückeburg, Werner Steding, geht in den Ruhestand

Polizeidirektion Göttingen

Abschied nach 43 Jahren: Leiter des Polizeikommissariats Bückeburg, Werner Steding, geht in den Ruhestand

Bückeburg

Er gehörte der Polizei Niedersachsen 43 Jahre lang an, 17 davon leitete er das Polizeikommissariat Bückeburg: Erster Polizeihauptkommissar Werner Steding wurde am Dienstag (27. Juli) von Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, in den Ruhestand verabschiedet. An der Verabschiedung nahmen Repräsentanten des öffentlichen Lebens aus dem Landkreis Schaumburg, Vertreterinnen und Vertreter der Polizei sowie Familie unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln in den Räumlichkeiten der Jäger-Kaserne in Bückeburg teil.

Werner Steding ist im Jahr 1978 in den Dienst der Polizei Niedersachsen eingetreten und absolvierte zunächst die Grundausbildung. Es schlossen sich Verwendungen in der Ausbildungs- und der Einsatzhundertschaft der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen an. 1980 trat Werner Steding seinen Dienst in der damaligen Autobahnpolizei Hannover an, die auch die Autobahn 2 im Landkreis Schaumburg umfasste, bevor er zum Polizeirevier Hameln wechselte. Dort war er zunächst Dienstabteilungsführer und anschließend Leiter einer Ermittlungsgruppe. 1989 schloss sich eine Verwendung im Stab des Polizeiabschnitts Hameln-Pyrmont an, wo er bis 1997 bleiben sollte. In dieser Zeit war er zudem für die Dauer von einem Jahr Fachlehrer an der früheren Landespolizeischule.

Seine nächste Station war das Polizeikommissariat Bad Münder, wo er bis ins Jahr 2000 stellvertretender Dienststellenleiter, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes sowie Pressesprecher war. Anschließend wurde Werner Steding zur Bezirksregierung Hannover abgeordnet und war hier als Sachbearbeiter Controlling tätig. Es folgte von 2002 bis 2004 eine Verwendung als Leiter des Polizeikommissariats Bad Nenndorf, bevor er im Jahr 2004, dem Gründungsjahr der Polizeidirektion Göttingen, die Leitung des Polizeikommissariats Bückeburg übernahm.

"Es war mir stets eine große Freude, in diesem Mikrokosmos Bückeburg tätig sein zu können. Ich habe mich immer wohlgefühlt und bin stolz darauf, dass ich hier wirken und viele Jahre zur Sicherheitslage in der Region beitragen konnte - immer mit dem Gedanken, dass ich alles, was ich tue, für die Bürgerinnen und Bürger in der Region Bückeburg tue. Für mich war meine Aufgabe stets mehr als nur ein Dienstposten oder ein Arbeitsplatz. Meiner Nachfolgerin wünsche ich viel Erfolg und Freude."

Anlässlich der Verabschiedung sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten: "Erster Polizeihauptkommissar Werner Steding ist Polizeibeamter mit Leib und Seele und eine Führungskraft, die für ihren Beruf lebt und von ihren Mitarbeitenden hochgeschätzt, anerkannt und respektiert wird. Er hat seine Dienststelle in den vergangenen 17 Jahren stets positiv nach außen vertreten und seiner Mannschaft den Rücken freigehalten. Für sein Engagement danke ich Werner Steding im Namen der Polizeidirektion Göttingen und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, aber vor allem Gesundheit und Zufriedenheit."

Die Nachfolge für Werner Steding steht bereits fest: Erste Kriminalhauptkommissarin Daniela Kempa, bisher Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Stadthagen, wird am 1. August ihren Dienst in Bückeburg antreten. Eine offizielle Amtseinführung ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

