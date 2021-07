Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Erste Frau an der Spitze: Polizeipräsidentin führt Maren Jäschke offiziell als neue Leiterin der Polizeiinspektion Northeim ins Amt ein

Sie hat viel Führungserfahrung, großes Knowhow in der Polizeiarbeit und ist im Bereich der Polizeidirektion Göttingen die erste Frau an der Spitze einer Inspektion: Polizeidirektorin Maren Jäschke wurde am Donnerstag (8. Juli) von Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten offiziell in ihr Amt als neue Leiterin der Polizeiinspektion Northeim eingeführt. Die Amtseinführung fand coronabedingt im kleinen internen Kreis unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt.

Maren Jäschke ist seit 25 Jahren Angehörige der Polizei Niedersachsen. Ihre Laufbahn begann 1996 mit dem Studium an der damaligen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Polizei. Es folgten Verwendungen in der Bereitschaftspolizei Hannover, im Einsatz- und Streifendienst in den Polizeikommissariaten Ronnenberg und Hildesheim sowie im Kriminal- und Ermittlungsdienst im Polizeikommissariat Alfeld. In dieser Dienststelle sammelte Maren Jäschke von 2007 bis 2010 als Dienstschichtleiterin im Einsatz- und Streifendienst erste Führungserfahrungen. Von 2010 bis 2012 war sie an der Polizeiakademie Niedersachsen im dortigen Dezernat 01 (Grundsatz) im Bereich Internationale Zusammenarbeit tätig, bevor sich das zweijährige Masterstudium für den höheren Dienst an der Deutschen Hochschule der Polizei anschloss.

Als junge Polizeirätin kehrte Maren Jäschke an die Polizeiakademie zurück und leitete dort zunächst das Dezernat 24 (Technologie und Medien) und anschließend das Dezernat 01. Ihre nächste Station war von 2017 bis 2019 der Posten der Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, bevor sie in den Stab der Polizeidirektion Göttingen wechselte und hier zunächst die Leitung des Dezernats 01 (Grundsatz) und anschließend des Dezernats 12 (Einsatz und Verkehr) übernahm. Seit dem 1. April 2021 ist sie als Leiterin der Polizeiinspektion Northeim tätig.

Weibliches Führungstrio

Das Führungsteam der Polizeiinspektion Northeim ist erstmals komplett mit Frauen besetzt: Maren Jäschke stehen Vicky Berkhan als Leiterin Einsatz und Isabel Fischer als Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes zur Seite. Zusammen mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Inspektion, in drei Kommissariaten sowie in acht Polizeistationen sind sie für die Sicherheit von rund 133.000 Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Northeim verantwortlich. "Mein Dank gilt meinen beiden Vorgängern, die mir eine gut aufgestellte Polizeiinspektion übergeben haben. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben als Inspektionsleiterin und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mein Ziel ist es, die Inspektion zukunftsfähig zu gestalten. Ich möchte meinen Mitarbeitenden die Rahmenbedingungen schaffen, in denen ein motiviertes und effizientes Arbeiten möglich ist. Dies bildet die Basis, damit sich die Bevölkerung im Landkreis Northeim auch in Zukunft sicher fühlen kann", sagte Polizeidirektorin Maren Jäschke anlässlich ihrer Amtseinführung.

"Ich weiß, dass Polizeidirektorin Maren Jäschke alles mitbringt, was eine Inspektionsleiterin braucht, um die Dienststelle weiterzuentwickeln. Mit Blick auf ihren Werdegang habe ich alles Vertrauen in ihre Fähigkeiten und bin davon überzeugt, dass sie sie zum Wohle der Inspektion einbringen wird. Für die spannenden Aufgaben, die jetzt auf Maren Jäschke warten, wünsche ich ihr Erfolg, viel Freude, aber auch Glück, das für bevorstehende Entscheidungen mitunter nötig sein kann", sagte Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Amtseinführung.

