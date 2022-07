Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausfahren aus Parkhaus

Um 11:10 Uhr stieß gestern Vormittag eine 67-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw beim Ausfahren aus einem Parkhaus und dem anschließenden Einbiegen in die Straße "Hinter der Mauer" in Bad Sooden-Allendorf an der engen Tordurchfahrt gegen eine Sandsteinmauer. Dadurch entstand am Pkw ein Sachschaden von 2500 EUR.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Um 12:43 Uhr befuhr gestern Mittag ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Helgoländer Straße in Richtung Berliner Straße in Eschwege. In Höhe der Hausnummer 10 beabsichtigte der 73-Jährige mit seinem Pkw zu wenden, um die Helgoländer Straße wieder in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren zu können. Dazu sei er in eine Grundstückseinfahrt kurz eingebogen und rückwärts wieder auf die Helgoländer Straße gefahren. Nach seinen Angaben habe er das Motorrad, das von einem 25-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde, gesehen, so dass er zunächst mit dem Pkw auf der Straße anhielt. Der Motorradfahrer sei jedoch unvermittelt auf den Pkw aufgefahren. Der 25-Jährige gab hingegen an, dass der Pkw-Fahrer ohne auf den Verkehr zu achten, rückwärts auf die Helgoländer Straße fuhr und er trotz Bremsung und Ausweichversuch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Unfallflucht

Am 13.07.22, zwischen 06:45 Uhr und 14:50 Uhr wurde im Parkhaus am Bahnhof in Eschwege ein blauer Skoda Fabia auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Beim Ausparken fuhr der flüchtige Verursacher gegen Beifahrertür, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Pkw rollt gegen Mauer

Um 11:44 Uhr parkte gestern Vormittag eine 49-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw im Nordbahnhofsweg in Witzenhausen. Da sie die Handbremse offensichtlich nicht fest genug angezogen hatte, rollte der Pkw rückwärts gegen eine Mauer eines dortigen Grundstücks. Der Sachschaden wird mit ca. 1100 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 12.07.22, 17:25 Uhr und dem 13.07.22, 07:40 Uhr wurde auf dem Herkules-Parkplatz in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen ein schwarzer Pkw Alfa Romeo im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am Alfa Romeo wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

