POL-HRO: Unfall auf dem Zubringer der BAB 20 bei Kritzmow

Rostock (ots)

Am 08.06.2022 befuhr der 37-jährige Fahrer eines Daewoo gegen 04:50 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 103 aus Richtung Rostock kommend in Fahrtrichtung der Autobahn BAB 20. Etwa 150 m vor der Verteilerspur auf die BAB 20 überquerte nach Angaben des 37-Jährigen ein Fuchs die Fahrbahn. Um eine Kollision zu verhindern, versuchte der Daewoo-Fahrer auszuweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. In der weiteren Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die rechte Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß frontal in die Mittelschutzplanke und blieb quer auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 37-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 103 musste für die Unfallaufnahme, Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw und Reinigung der Unfallstelle bis 07:15 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch konnte die BAB 20 sowohl in Richtung Lübeck als auch in Richtung Stettin nicht angefahren werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle der Bundesstraße 103 Höhe Satower Straße so um, so dass keine weiteren Fahrzeuge in die Vollsperrung hineinfuhren. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

