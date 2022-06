Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Festnahme eines Wohnhauseinbrechers mit Hilfe des Polizeihubschraubers in Pampow

Schwerin (ots)

Am 06.06.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person in ein Wohnhaus in Pampow, Schweriner Straße, eingebrochen und zu Fuß flüchtig ist. Es wurden umgehend Einsatzkräfte der Polizei Schwerin und der Polizei Hagenow zum Tatort entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Täter tatsächlich in das Wohnhaus eingebrochen und hat zudem versucht eine Garage gewaltsam zu öffnen. Aufgrund der intensiven Fahndungsmaßnahmen bestand der Verdacht, dass der Täter in ein angrenzendes Waldstück gelaufen ist und sich dort versteckt hält. Mit Hilfe des angeforderten Polizeihubschraubers konnte der flüchtige Täter in dem Waldstück festgestellt werden. Die Einsatzkräfte am Boden wurden durch den Hubschrauber zum Täter geführt, woraufhin die Festnahme erfolgte. Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 41-jährigen deutschen Staatsbürger. Die Kriminalpolizei hat umgehend die weiteren Ermittlungen aufgenommen und die Tatortarbeit durchgeführt.

