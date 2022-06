Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Brände in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, 05.06.2022 wurde gegen 06:00 Uhr durch Anwohner der Heinrich-Tessenow-Str. in Rostock der Brand eines Sperrmüllhaufens gemeldet. Im Rahmen der Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten weitere Brände in unmittelbarer Nähe sowie in der Lorenzstr. entdeckt. So brannten in der Heinrich-Tessenow-Str. ein auf den Sperrmüll gestelltes Sofa sowie ein Mofa und ein Elektrofahrrad. Das Mofa wurde dabei komplett zerstört. In der Lorenzstr. fielen zudem zwei Mülltonnen den Flammen zum Opfer. Die Kriminalpolizei begann umgehend mit der Tatortarbeit, bei der umfangreiche Spuren gesichert werden konnten. Die Suche nach den Tätern verlief erfolglos. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf insgesamt 8.500 EURO geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Gesucht werden durch die Polizei Zeugen, die in der fraglichen Zeit Personen in der Nähe der Brandorte gesehen haben. Sachdienliche Informationen nehmen das Polizeirevier Dierkow unter der Tel.Nr. 0381-65880, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jens Hoffmann Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock-Dierkow Polizeiinspektion Rostock Polizeipräsidium Rostock

