Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Wismarer Altstadt mit hohem Sachschaden

Wismar (ots)

Am 05.06.2022 erhielt die Polizei gegen 02:30 Uhr Kenntnis über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wismarer Wollenweberstraße in der Altstadt. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es hier zu einem Brand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die Bewohner des Hauses bereits außerhalb des Gebäudes. Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr konnten gegen 06:30 Uhr den Brand löschen. Bereits am 04.06.2022 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 18:40 Uhr zu einer Qualmentwicklung des Hauses gerufen. Hier konnte in einer Erdgeschosswohnung ein Brandort festgestellt und gelöscht werden. Der Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf 1.000.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten am Brandort Spuren. Zudem wurde das nicht mehr bewohnbare Haus beschlagnahmt. In der Folge wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts einer schweren Brandstiftung gegen Unbekannt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hausbewohner kommen anderweitig unter. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

