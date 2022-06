Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchte schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Plate

Plate (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022 gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandgeruches in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Sportplatz" in Plate alarmiert. Hierbei wurde festgestellt, dass durch ein Feuer Elektroleitungen eines Fahrstuhles beschädigt worden sind. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde durch die eingesetzte Polizei ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Brandort. Für die Bewohner des Mehrfamilienhauses besteht bei der Nutzung des Fahrstuhls eine konkrete Gefahr, so dass dieser gesperrt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu diesem Brand. Diese können dem Polizeirevier Sternberg unter der TelNr.: 03847-43270 , über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden. Polizeimeisterin Busse Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust Polizeipräsidium Rostock

