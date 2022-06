Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erfolgreicher Polizeihubschraubereinsatz

Rostock (ots)

Am 03.06.2022 gegen 23 Uhr wurde über den Notruf durch Zeugen ein brennender Pkw an der Hauptstraße zwischen Groß Laasch und Klein Laasch gemeldet. Die umgehend am Einsatzort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr und Polizei konnten einen in voller Ausdehnung brennenden Pkw feststellen. Der Pkw war von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnte der Pkw schnell gelöscht werden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer weder im Pkw noch in dessen Umfeld festgestellt werden. Aufgrund des Schadensbildes war von einem erheblich verletzten Fahrzeugführer auszugehen. Der Besatzung des unmittelbar in den Einsatz gebrachten Polizeihubschraubers gelang es mittels Wärmebildkamera, den Fahrer ca. 500 Meter vom Unfallort entfernt festzustellen. Die zugeführten Einsatzkräfte am Boden konnten den mutmaßlichen Fahrzeugführer im Anschluss aufnehmen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er ins Krankenhaus nach Ludwiglust verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Da der Fahrzeugführer weiterhin im Verdacht steht, Medikamente eingenommen zu haben, welche die Fahrtauglichkeit beeinflussen und zudem keine Fahrerlaubnis besitzt, wurden gegen ihn Ermittlungen eingeleitet. Hanno Biebow, Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle 038208 888 2110

