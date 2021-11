Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit um Maskenpflicht endet im Krankenhaus/ Bundespolizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Der Streit um die Maskenpflicht in einem Schnellrestaurant ist für einen Restaurantmitarbeiter am Sonntagabend (31. Oktober) im Krankenhaus geendet.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger parkte seinen silberfarbenen VW Golf vor einem Drogeriemarkt auf dem Bahnhofsvorplatz. Gegen 22:50 Uhr betrat er mit seinen beiden Begleitern das Lokal und geriet mit einem Angestellten über den nicht getragenen Mund-Nasen-Schutz in Streit. Der zunächst verbal geführte Streit verlagerte sich nach draußen, wo der Unbekannte den 23-jährigen Mitarbeiter gegen einen Fahrplanaushang schubste. Die Scheibe des Schaukastens ging zu Bruch. Dadurch wurde der Angestellte so schwer an der Hand verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Tatverdächtige und seine Begleiter flüchteten danach mit dem Auto in Richtung Servatiiplatz.

Durch Zeugen wurde der Tatverdächtige als ca. 180 cm großer Mann mit Bart und Migrationshintergrund beschrieben. Er sei etwa 30 Jahre alt und trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke.

Die Bundespolizei sucht Zeugen:

Wer hat den Vorfall gesehen und kann Angaben zum Täter machen? Kann jemand Angaben zum silberfarbenen VW Golf machen, der vor dem Drogeriemarkt auf dem Gehweg stand? Hinweise nimmt die Bundespolizei Münster unter 0251/974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell