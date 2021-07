Polizei Hamburg

POL-HH: 210707-4. Ein Zeuge im Fall Hilal Ercan wird gesucht

Hamburg (ots)

Zeit: 23.06.2021, 10:03 Uhr

Ort: Hamburg

Die Polizei Hamburg bittet einen bislang unbekannt gebliebenen Zeugen im Fall der seit 1999 vermissten Hilal Ercan, sich erneut bei der Polizei Hamburg zu melden.

Am Mittwoch, den 23.06.2021 meldete sich um 10:03 Uhr ein unbekannt gebliebener männlicher Hinweisgeber zum Fall Hilal ERCAN bei der Polizei Hamburg. Der Anrufer teilte mit, am Tag des Verschwindens von Hilal ERCAN, Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums Elbgaustraße gemacht zu haben.

Der unbekannte Anrufer wird gebeten, sich erneut unter dem Hinweistelefon der Polizei, Tel. 0404286-56789 oder der E-Mail Adresse Hinweise-hilalercan@polizei.hamburg.de zu melden, da das ermittelnde Landeskriminalamt weitere Fragen zu den Beobachtungen des Anrufers hat.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hamburg darauf hin, dass die Ermittlungsbehörden nach wie vor zur Aufklärung des Geschehens auf die Hilfe von Zeugen angewiesen sind. Dazu wurde ursprünglich eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt. Die Erhöhung dieser Summe auf inzwischen bis zu 20.000 Euro erfolgt wegen der Schwere des Tatvorwurfs sowie vor dem Hintergrund, dass der Verbleib von Hilal Ercan trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten weiterhin offen ist. Die neue Auslobung soll daher auch solche Personen zu einer Zeugenaussage motivieren, die sich in den vergangenen Jahren eventuell bewusst nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt haben.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. (siehe auch Pressemitteilung 210616-1.)

Veh.

