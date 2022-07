Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Brände in Hessisch Lichtenau

Brand auf Wohnhaus übergegriffen

Um 16:13 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Brand in der Straße "Leimenkaute" in Hessisch Lichtenau gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Geräteschuppen auf der Rückseite des Grundstückes brannte. Da der Geräteschuppen an einen Carport angrenzt, der wiederum an die hintere Fassade des Wohnhauses angrenzt, griff das Feuer zunächst auf den Carport und im Anschluss auch auf das Wohnhaus über. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Haustür aufgebrochen, um festzustellen, ob sich noch Personen im Haus befinden, was jedoch nicht der Fall war. Außerhalb des Hauses konnte ein 36-Jähriger (Bekannter) angetroffen werden, der zur Brandzeit im Haus geschlafen hatte, dann durch die Geräusche des Feuers wach wurde und das Haus somit rechtzeitig verlassen konnte. Die 58-Jährige Hauseigentümerin traf dann während des Brandes ebenfalls ein und bestätigte, dass sich niemand mehr im Haus aufhält. Die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau, Walburg, Retterode und Hopfelde hatten den Brand gegen 17:45 Uhr gelöscht. Durch das Feuer brannte der Geräteschuppen komplett nieder, ebenfalls wurde der angrenzende Carport durch die Flammen zerstört. An der rückseitigen Hausfassade wurde ein angrenzender Anbau (Wintergarten), der Dachkasten und Dachrinnen beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen mit ca. 100.000 EUR angegeben. ​Durch die Hitzeentwicklung kam es zu Beschädigungen in der Nachbarschaft in der Gustav-Siegel-Straße, wo zum einen eine Rasenfläche auf 5 x 6 Meter verbrannte und zum anderen eine Fensterscheibe und ein Rollo beschädigt wurden.

Brand in leerstehendem Hotel/ Gaststätte

Ein weiterer Brand wird um 19:47 Uhr am gestrigen Abend aus der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Dort kam es in einem ehemaligen und seit Jahren leerstehenden Hotel / Gaststätte zu einem Brandausbruch im Bereich des Gast- und Schankraumes. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Hessisch Lichtenau, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso die Brandursache.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt zu beiden Fällen die Kripo unter 05651/9250 oder die Polizeistation in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

