Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von der Kontrollstelle direkt ins Gefängnis

Mannheim (ots)

Bei Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit am Christi-Himmelfahrtsnachmittag, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Käfertal in der Wachenheimer Straße kurz nach 15 Uhr einen 45-jährigen Mann. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass der Kontrollierte von einer oberbayerischen Strafverfolgungsbehörde seit 2018 per U-Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde festgenommen und zur Verfügung der Bayrischen Justizbehörde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

