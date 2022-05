POL-MA: Mühlhausen-Rettigheim: Unfall mit hohem Sachschaden; keine Verletzte

Eberbach (ots) - Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr rutschte in der Rockenauer Straße eine 80-jährige Renault-Fahrerin von der Bremse, betätigte das Gaspedal und verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten sowie einem Schaden von mehr als 25.000 Euro. Die Autofahrerin stand am Fahrbahnrand und wollte vorbeifahrenden Radfahrern den Vorrang gewähren, als sie plötzlich ...

