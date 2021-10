Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Unbekannte verursachen in Zingst einen Millionenschaden

Zingst (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (20.10.2021), gegen 07:00 Uhr, erhielt das Polizeirevier in Barth den Hinweis, dass über Nacht in einem Wohn- und Geschäftshaus alle Wasserhähne aufgedreht worden sind und dadurch ein enormer Wasserschaden entstanden sei.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich der oder die unbekannten Täter in der Zeit vom 19.10.2021, 20:45 Uhr bis zum 20.10.2021, 04:30 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Hafenstraße verschafft. In dem zweigeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudekomplex wurden alle Wasserhähne in den 15 frisch sanierten Wohnungen aufgedreht und die Abflüsse verstopft. Das Gebäude ist in der Folge fast komplett geflutet worden.

Während die Wohneinheiten im Obergeschoss derzeit leer stehen, herrscht in den Gewerberäumen des Untergeschosses laufender Betrieb. Die Wohnungen sollten Anfang November übergeben werden. Sie sind aufgrund des Wasserschadens nicht mehr bewohnbar. Drei der sechs Geschäftseinheiten sind ebenfalls nicht mehr nutzbar.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Zerstörung von Bauwerken, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell